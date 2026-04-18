中国外務省は17日、自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入したとして日本側に強く抗議したことを明らかにしました。中国外務省の報道官は会見で17日に「自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入し、中国軍が法と規定に従い対応した」と公表しました。報道官は、高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言に触れ「自衛隊の艦艇を台湾海峡に派遣し武力を誇示して意図的に挑発を行うことは誤りを重ねる行為だ」と批判し、「日本側に強く抗議した」と述べました