俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。15歳の娘からのメッセージに笑顔を見せた。柳楽には現在15歳、高校生の娘がいる。子どもから学ぶことも多く「一緒に成長してるな」と明かした。番組が娘からのアンケートの回答をもらい発表。「お父様はどんな方ですか？」の質問に「カッコよくて頼りになる大好きなパパです。口癖が『困ったことがあればすぐに言ってね』なので頼もしいです」と伝