4月17日、B3リーグのさいたまブロンコスは、クリークモア・ウィルが2025－26シーズン限りで現役を引退することを発表した。 アメリカ出身で現在37歳のクリークモアは、205センチ109キロのパワーフォワード。ドイツ、アメリカ（NBA Dリーグ）、イギリス、フランス、ベトナム、フィリピン、ルクセンブルク、カナダ、ウルグアイと世界各国を渡り歩いた末に、2016年に西宮ス