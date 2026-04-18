NBAでの2025－26シーズンを戦い終えたシカゴ・ブルズの河村勇輝が4月18日（日本時間）、自身の公式Instagramを更新。憧れの地での挑戦を終えた現在の心境と、サポートへの感謝を綴った。 河村はInstagramにブルズのユニフォーム姿やロサンゼルス・レイカーズの八村塁とコートで並んだ瞬間の写真、さらに現地でも話題となったジャンプボールに勝利したシーンの動画を投稿