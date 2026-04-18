ExWHYZが、過去制作／発表してきたライブ映像作品8本を公式YouTubeにて約3カ月にわたり公開する企画『WAY OF LIFE STILL EVOLVING #Ex_LIVEヒストリー』を始動。第1回として、4月21日20時より『ExWHYZ FIRST TOUR xYZ FINAL』をプレミア公開する。 （関連：ExWHYZ、ノンストップな熱気と今届けたい誠実な想い念願のLIQUIDROOMに刻んだ“未来へのステップ”） ExWHYZは、2026年の解散が発表されており、5月より最後の