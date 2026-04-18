サンフレッチェ広島は４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節でV・ファーレン長崎とホームで対戦し、２−０で快勝を収めた。立ち上がりから主導権を握った広島は10分、鈴木章斗がゴールを奪い、幸先よく先制に成功する。その後もボールを保持しながら試合をコントロールすると、後半に入って追加点を奪う。52分、ペナルティエリア手前で鈴木が絶妙なスルーパスを供給。これに反応した加藤陸次樹が抜け出し、ペ