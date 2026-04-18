快進撃が止まらない。J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、開幕10連勝と負けなしで首位に立つベガルタ仙台は４月18日、第11節で９位の栃木シティとホームで対戦した。26分に岩渕弘人のゴールで先制すると、45＋２分に相良竜之介の得点でリードを広げる。 迎えた後半、57分に岩渕がPKの絶好機でこの日、２点目をマーク。67分にネットを揺らした途中出場の小林心は、89分にもチーム５点目をゲットした。