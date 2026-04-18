3月に発表された2025年度「中華遺言状バンク白書」によると、2025年の時点で、「中華遺言状バンク」に遺言状に関する問い合わせをした人の数は延べ67万5537人で、遺言状の登録・保管数は40万4981件となった。遺言状作成者数は長年にわたり連続して着実に増え続けており、遺言状作成に対する受容度と需要が高まり続けている。遺言状作成者の主力は依然として高齢者だが、若年化の傾向も際立つようになっており、作成者の平均年齢は1