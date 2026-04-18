初の雨でもまったく関係なかった。15日の園田競馬8R（ダート1400メートル、10頭立て）でディナン（牡4＝田中一、父ナダル）が9馬身差の圧勝。単勝、複勝元返しの圧倒的支持に応え、兵庫転入後3連勝とした。JRA在籍時は福永祐一厩舎に所属（未出走）。調教でも好時計を出していた（有）シルクレーシング所有の素質馬だ。前走、前々走でも強い勝ちっぷりだったが、3戦目では一段と強さを発揮。この日、自己最多タイとなる1日6勝