女優の萬田久子（68）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、ゴルフ界のレジェンドとの2ショットを披露した。「I love you guys」と書き出すと、花束を手にした自身と俳優の中島健人の2ショットをアップ。続けて船内でプロゴルファーの青木功と、肩に手をやる自身の2ショットを投稿した。萬田の投稿に、フォロワーからは「いい男性に囲まれるのが若さの秘訣かぁ」「ゴージャス！」「萬田さん本当にお美しくて素敵です！