◇明治安田J1百年構想リーグ第11節鹿島1―0浦和（2026年4月18日メルカリスタジアム）首位・鹿島がホームで迎えた浦和とのライバル対決を制した。開始早々にボールロストからピンチを招くなど序盤は浦和の激しいプレスに苦しんで押し込まれたが、守備陣がはね返して我慢強くボールを前進。徐々に盛り返すと、スコアレスで折り返した後半は鹿島ペースで試合が進んだ。FWレオ・セアラのヘディングシュートがクロスバーに阻ま