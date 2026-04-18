4人組グループ・Aぇ! group（小島健、末澤誠也、正門良規、佐野晶哉）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）のスペシャルステージにサプライズ登場した。【写真】カラフル！手を振るAぇ! group＆西村拓哉実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が