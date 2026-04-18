米スポーツ予想のAIプラットフォームが紹介米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の衝撃データが判明した。投打のランキング上位に、大谷のみ両方含まれているというもので、公開された1枚に米国のファンも驚きの声を上げている。米スポーツ予想のAIプラットフォーム「Onyx」公式Xは日本時間16日、「我々は、ショウヘイ・オオタニの偉大さに麻痺しすぎている。これは物理的にほぼ不可能なことなのだ」とつづった。画像も投稿