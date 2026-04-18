Image: ここちよい暮らし研究所 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。疲れて帰ってきて、キッチンに立つ気力もない。でもほんとは、そんな日こそちゃんと炊いたごはんで締めくくりたいものです。平日の夜の心持ちに、ちょっとした豊かさを添えてくれるのが萬古焼の「レンチン土鍋 ほっこりごはん」。お米と水をセットして、電子レンジのボタンを押す