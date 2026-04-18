● テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?テールランプで車名当て(写真のクルマは「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちらル・マン24時間レースを連覇1959年に登場し、ル・マン24時間レースの連覇(1960年&1961年)、ツール・ド・フランス3連覇(1960年〜1962年)など、1960年代前半のレースシーンに絶対王者として君臨したフ