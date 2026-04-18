深夜に勃発した猫ちゃんたちのバトル。まさかの結末に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は12万回を超え「思わず「グフっ」って笑っちゃったわ～」「やんのかサイドステップかわいい」「取っ組み合い可愛くて癒されます」といったコメントが集まっています。 【動画：深夜にスイッチが入った猫→同居猫にちょっかいをかけていたら…思わず笑ってしまう『想定外の展開』】 「遊び足りない」アピ}