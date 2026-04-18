明かりがあるところに必ずできる『影』。その存在に気が付いた猫ちゃんの光景が可愛いと、85万再生を超える反響を呼んでいます。不思議そうに影を眺める猫ちゃんの姿には、「自分の影に気がつくにゃんこ初めてみました」「可愛すぎて何度も見てしまいます」と絶賛の声が寄せられています。 【動画：猫が足元にある『自分の影』に気が付いた結果…たまらなく可愛いリアクション】 自分の影に気が付いたかぐや君 Instagramア