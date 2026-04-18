1.日本：ジャパニーズボブテイル 古代からいる日本原産の希少種が、ジャパニーズボブテイルです。最大の特徴は、個々の猫でそれぞれに異なる形をしたポンポンのような短い尾です。他にも、つり上がった目、ピンと立った耳、エレガントな細身でありながら筋肉質で運動能力の高い身体と長い脚を持つ、中型の猫です。白、黒、茶、白黒、サビ、三毛などさまざまな色があります。 元々の日本に土着の猫はお