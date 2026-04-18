スウェット1枚で、快適に過ごせる春が到来。コーデに取り入れたいけれど、「部屋着っぽく見えそう……」「だらしなく見えない？」そんな心配がある人におすすめしたいのは、クリーンな表面感とハリのある生地で、キレイめに着られる【GU（ジーユー）】の「スウェットトップス」です。スタッフさんの着回し術も参考に、この春はスウェットコーデを思いっきり楽しんで。 キレイめ素材でテイスト問わ