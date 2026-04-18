米女優のクリスティナ・アップルゲイト(54)が、多発性硬化症（MS）との闘病を続けるなかで入院したという。米TMZによると、「お！バカんす家族」などで知られるクリスティナは3月下旬にロサンゼルスの病院に入院したとされるが、その理由は明らかになっていない。 【写真】シックなファッションで笑みを浮かべる これについて代理人は声明で次のようにコメントしている。「入院しているかどうか、またどのような治療を受けて