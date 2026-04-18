◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」開幕から日本ハムの本塁打記録が話題になった。開幕９試合で２２発は最多タイ。小久保、ローズ、高橋由、阿部らを擁し２５９発のシーズン記録をつくった０４年巨人と、バース、掛布、岡田らで日本一に輝いた８５年阪神に並ぶ、とんでもない量産ぶりだ。要因は選手のレベルアップに加え、キャンプ、オープン戦の健全な競争があった。昨季の開幕４番で、オープン戦でも結果を残した野村が開