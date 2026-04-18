◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１１節藤枝１−０甲府（１８日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２藤枝は１８日、アウェー甲府戦を１―０で制して、連勝を飾った。試合前まで甲府がＥＡＳＴ‐Ｂグループ２位、藤枝が同６位だったが、勝ち点を２１に伸ばして逆転。藤枝が暫定２位に浮上した。２月の対戦では１―１からＰＫ戦の末、甲府が勝利していたが、雪辱を果たした格好だ。試合が動いたのは後半２７分。明