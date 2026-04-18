◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。××××前半は我慢比べの展開となったが、その中でも両チームがチャンスを創出。鹿島ＧＫ早川友基、浦和ＧＫ西川周作のビッグセーブもあり、０―０の折り返しとなった。後半に絶対の自信を持つ鹿島