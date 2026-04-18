◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）ホームの横浜ＦＭが川崎に１―２で敗れ、今季２度目の３連敗で、リーグワーストの８敗目（３勝）を喫した。前半１５分にＤＦラインの裏をつかれて川崎のＦＷロマリッチに先制点を許し、前半アディショナルタイム３分に高い位置でのボール奪取から攻撃を続けると、右からのＭＦ渡辺の横パスをＭＦ天野が左足で押し込んで同点に追いつ