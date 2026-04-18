ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、旅のおともにぴったりな「ベイマックス」デザイン「ラゲッジタグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ラゲッジタグ」ベイマックス © Disney 価格：1,980円（税込）セット内容：ラゲッジタグ本体、ベルトサイズ（約）／幅約8cm×高さ約10cm（ベルト含む高さ約16cm）重