「長野マラソン」は18日、公式サイトを更新し、予定通り19日の開催に向けて準備を進めることを発表した。長野県北部では同日午後1時20分ごろに震度5強の地震が発生した。公式サイトでは、「予定通り開催の準備を進めています」とのタイトルで「13時20分頃、長野県北部を震源とする地震が発生しましたが、第28回長野マラソンは安全確認を行いながら予定通り明日19日の開催に向けて準備を進めております」と報告。また「今後状況