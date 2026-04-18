俳優・荒牧慶彦(36)の公式Xが18日に更新され、出演中のミュージカル「フラガリアメモリーズ〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の上演中に足を負傷したことを報告。その上で、18、19日公演は声のみの出演となることを伝えた。荒牧の公式Xに所属事務所のコメントが掲載され、「昨夜、荒牧は公演中に足を負傷し、終演後病院にて診察・検査を受け、適切な処置をしていただきました。応援してくださる皆様、ならびにご観劇を予定されて