アメリカ財務省は17日、各国がロシア産原油を購入することを再び認めると発表しました。高騰する原油価格を抑える狙いがあるとみられます。アメリカ財務省は、ロシア産原油に対する制裁を再び一時的に緩和すると発表し、4月17日時点で船舶に積み込まれたロシア産原油や石油製品を各国が5月16日まで購入するのを認めると明らかにしました。ロシア産原油についてトランプ政権は4月11日までの1カ月に限って購入を認め、ベッセント財務