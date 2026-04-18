ビビる大木（51）が18日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。紹介したお店を過去に番組で訪れており、くりぃむしちゅー有田哲平（55）からつっこまれた。番組ではテレビ番組で「コスられていない」人気メニューを紹介するため「食べログ」うどん百名店に3度選出された「あんぷく」池袋店に向かった。お店の一押しは「カルボナーラうどん」で、大木は「カルボナーラうどんはいろんな番組でコスられ