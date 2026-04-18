アメリカン航空は、ユナイテッド航空との合併に関する協議に関与せず、関心も持っていないとの声明を発表した。「航空業界全体の変化は必要となる場合もありますが、ユナイテッド航空との合併は競争と消費者にとってマイナスであり、したがって、政権の航空業界に対する理念や独占禁止法の原則に対する当社の理解と相容れない」とした。アメリカン航空グループの2025年通期業績は赤字で、需要の低迷やコスト高による影響が続いてい