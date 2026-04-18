南海電気鉄道は、「クレカ乗車1日上限割サービス」を4月1日から7月31日まで延長して実施する。同一のタッチ決済対応カード、または同カードを設定したスマートフォンで南海電鉄を利用すると、当日の運賃総額が上限額を超えた分を割り引く。2025年12月から実証実験として実施しており、企画乗車券の価格改定にあわせ上限額は2,300円に変更となる。一例として難波〜高野山を往復した場合、通常2,860円に対し差額560円を割り引く。対