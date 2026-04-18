18日14時54分ごろ、長野県で最大震度5弱を記録する地震が発生した。同日13時20分ごろの震度5強に続くもの。 NTTドコモとKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社によれば、通信設備・サービスへの影響は出ていない。