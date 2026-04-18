◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）春のジャンプ頂上決戦は１０頭で争われ、１番人気のエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）が大差をつける圧勝で、昨年に続く連覇を飾った。草野太郎騎手も２年連続２勝目。勝ち時計４分４９秒０は、昨年記録した４分５０秒５を自ら上回るコースレコードとなった。絶対王者はやはり強かった。昨年は中山グ