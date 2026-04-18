障害重賞のJ・G1「中山グランドJ」は単勝1.5倍と断然の1番人気に支持されたエコロデュエル（牡7＝岩戸、父キタサンブラック）が2着以下に大差をつけて1着。当レース連覇を達成すると同時に昨年、自身が記録した勝ち時計を1秒5縮める4分49秒0のコースレコード更新となった。鞍上の草野太郎（37）は昨年の中山大障害（エコロデュエル）以来となる障害重賞7勝目でJ・G1は3勝目。管理する岩戸孝樹師（59）は昨年の中山大障害以来、