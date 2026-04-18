お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品と歌手の「あの」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで登場した。２人は映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のオープニング曲を担当することから、スペシャルステージにケロロと並んで登場。ネット上では「