俳優の小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の復活劇について語った。2019年11月29日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」で10年ぶりにコンビ復活したアンタッチャブル。放送では、柴田英嗣と、山崎弘也役を務めた小手が漫才を披露。しかし内容はグダグダで、小手は「くりぃむしちゅー」有田哲平から叱責（しっ