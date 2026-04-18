コヴェントリーを率いるフランク・ランパード監督が、MF坂元達裕の状態に言及した。地元紙『コベントリー・オブザーバー』が伝えている。今月6日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部）第41節のハル・シティ戦に先発出場していた坂元は90＋1分までプレーしていた中で、肋骨を負傷したことで、前節シェフィールド・ウェンズデイ戦を欠場していた。そんな中で迎えた17日の第43節のブラックバーン戦に1−1で引き分け