アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の小泉遥香の私服ショットにファンはくぎ付けだ。小泉は１７日、インスタグラムで「この間久しぶりに、親友ちゃんに会ったよ〜」と明かすと、白地にドット柄のワンピース姿でラーメンを楽しむ様子などを披露。「去年くらいから、''１ヶ月に１回は絶対に会う！！''っていうのを目標にしてて←先月はそれが叶わなかったんだけど、ライブ見に来てくれてて、『私が一方的に会ってたか