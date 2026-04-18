■バレーボール大同生命SVリーグ男子 最終節東京グレートベアーズ−サントリーサンバーズ大阪（18日、有明アリーナ）【バレー】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート郄橋藍（24、サントリー）を擁するサントリーサンバーズ大阪は、敵地で東京グレートベアーズをセットカウント3ｰ0で下し、優勝を果たしたレギュラーシーズンを勝利で締めくくった。前日に