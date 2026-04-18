カトパンこと加藤綾子アナウンサーのモノマネなどで知られる餅田コシヒカリが３２歳の誕生日を迎えたことを報告した。餅田は１８日にインスタグラムを更新し、「３２歳になりましたお祝いＤＭありがとうございます」と書き出し、「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」とデザインされたサングラスを頭に乗せ、アイスでできたホールケーキを手に笑顔を見せるショットなどをアップ。「３１のアイスケーキを大人喰いしたいという夢を