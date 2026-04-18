ビビる大木（51）が18日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。豪華芸能人が集結した写真を紹介した。大木は飯島直子、島崎和歌子、松本明子が並んだ写真を紹介し、「柳沢慎吾さんの単独ライブがあったんですよ。それだけでもすごいんですけど。座って横向いたらお三方がいて」と、撮影した経緯を語った。大木は「そうしたら真ん中の島崎和歌子さんが『アンタね。こんだけ芸能人いるんだから撮りなさ