アメリカの航空大手アメリカン航空は17日、競合のユナイテッド航空との合併構想が報じられたことについて、「いかなる協議にも関与していない」と否定する声明を出しました。両社の合併構想をめぐっては、ユナイテッド航空のカービーCEOが今年2月、アメリカのトランプ大統領に対しアメリカン航空との合併の可能性を提案したとロイター通信などが報じています。この報道に対しアメリカン航空は17日、声明を発表し、「ユナイテッド航