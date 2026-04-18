タレントのスマイリーキクチ（５４）が１７日に自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。事件では１６日に父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で京都府警に逮捕された。一部ＳＮＳ上では、「父親は外国籍」「年齢は２４歳」「父子は別居していた」などの悪質なデマが広がり問題となった。このような状況にキクチは「真相解明しようと情報を探ると、ど