柳楽優弥が見せたのは、世界が認めた実力派俳優の“意外な素顔”だった――。17日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio+』(毎週金曜23:00〜)では、かつてアイドルに憧れて履歴書を送っていたという青春時代の秘話から、ビートたけし役に挑んだストイックすぎる役作り、さらには15歳の愛娘に“話がクドい”とツッコまれるパパの一面まで次々に披露。俳優としての凄みと人間味あふれる素顔、その両方がのぞいた30分となった。柳楽