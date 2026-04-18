4月18日、阪神競馬場で行われた11R・アンタレスステークス（G3・4歳上オープン・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ムルソー（牡5・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のモックモック（牡6・栗東・寺島良）、3着に14番人気のハグ（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:50.3（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）は、6着敗退。【シトリンS】断然人気ムルソー