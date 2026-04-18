【モデルプレス＝2026/04/18】日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN／WINTER」を、2026年9月26日に幕張メッセ1-3ホールにて開催決定。この度、イベントのキービジュアル・第1弾の出演者が発表された。【写真】「ガルアワ」人気キャラ登場のビジュアル◆「ガルアワ」開催30回目記念でモンチッチとコラボ2010年の初開催から数え、今回でGirlsAwardは開催30回目を迎える。これを記念して、人気キ