【モデルプレス＝2026/04/18】元AKB48でタレントの板野友美が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】板野友美、美デコルテ透けるノースリワンピ姿で登場◆板野友美、デコルテ透けるノースリワンピ姿で登場板野は、美しいデコルテが透けるチュールワンピース姿で登場。多幸感たっぷりにランウェイを歩