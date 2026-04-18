◇インターリーグエンゼルス8−0パドレス（2026年4月17日アナハイム）エンゼルスのホセ・ソリアーノ投手（27）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレス戦に先発。5回2/3を2安打無失点で開幕から5戦5勝となった。8連勝と勢いに乗るパドレス打線を完全に止めた。初回、先頭・クロネンワースをナックルカーブで空振り三振に仕留めると、3回2死満塁のピンチもメリルをニゴロに封じ、本塁を踏ませなかった。6回2死から安