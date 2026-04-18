格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5」を開催することを発表した。今大会で朝倉未来（33＝JTT）が復帰すること決定した。“路上の伝説”がリングに帰ってくる。会見に出席した未来は「復活します」と宣言。すると平本は「お前、俺に負けたら引退するんじゃねぇのかよ。いつまで引退詐欺するんだよ。陰性結果でお前は負