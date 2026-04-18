『RIZIN』が18日に東京ミッドタウン日比谷で「超緊急記者会見」を実施し、右肩の負傷でリハビリ中の平本蓮が、9月10日（木）に京セラドーム大阪で開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』で復帰することが発表された。【写真】会見で平本蓮と大舌戦した朝倉未来2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドで勝利した平本だったが、25年5月に朝倉との再戦が決定するも、2月に「外傷性肩関節不安定症」による手術を受け、リハ